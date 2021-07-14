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الأربعاء، 14-07-2021 02:56 م

الإعلان عن موعد إطلاق الحوار الروسي - الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر من الوفد الروسي المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، في منظمة شنغهاي، أن الحوار الروسي - الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي سينطلق في غضون أسبوع.

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وقالت المصادر، أن موسكو تؤيد مناقشة جميع أنواع الأسلحة دون استثناء، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار الاستراتيجي، بما فيها النووية وغير النووية والأسلحة الهجومية والدفاعية، التي لها تأثير على حالة الأمن والاستقرار الاستراتيجي.


وتجدر الإشارة إلى أن الزعيمين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، أجريا محادثات يوم 16 يونيو الماضي، في جنيف، في أول اجتماع بينهما كرؤساء دولتين، وكذلك أول قمة روسية أمريكية منذ عام 2018.


وأكد القائدان في بيان مشترك بعد القمة أن الطرفين يعتزمان إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي سيكون موضوعيا وحيويا، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم روسيا والولايات المتحدة بدء المشاورات حول الأمن السيبراني، وتبادل السجناء، ومراقبة الأسلحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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