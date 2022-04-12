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الثلاثاء، 12-04-2022 01:43 م

الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام

حكم_استخدام_معجون_الأسنان_في_رمضان


الوكيل الاخباري - حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول سؤال حكم استعمال معجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام.

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وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه "يجوز للصائم استعمال المعجون وفرشاة الأسنان لتنظيف الفم والأسنان، بل هو مستحب خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم.

وأضافت: "وقد كَرِه الإمام الشافعي ذلك الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح".

كما تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر يقول: هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟، وأجابت قائلة: خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصيام بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصيام، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.

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