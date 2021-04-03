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السبت، 03-04-2021 03:45 م

الإفراج بكفالة عن المتهم بالتسبب في أسوأ حادث قطار في تايوان

منت


الوكيل الإخباري - قررت محكمة تايوانية اليوم السبت الإفراج بكفالة عن مدير موقع إنشاء تعتقد السلطات أن شاحنة كان يقودها تسببت بحادث قطار راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصا.

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والحادث هو أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد منذ 7 عقود، ووقع أمس الجمعة عندما اصطدم قطار سريع بالشاحنة التي انزلقت على طريق بجوار القضبان، من موقع الإنشاءات الذي يُتهم مديره الذي كان يقود الشاحنة، بأنه لم يستخدم المكابح على النحو الملائم.

 

وكان القطار يحمل قرابة 500 شخص من العاصمة تايبه إلى مدينة تايتونج على الساحل الشرقي، عندما خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال من مدينة هوالين. ولا يزال 40 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بين 178 مصابا في الحادث.


وقدم ممثلو الادعاء طلبا للمحكمة بإلقاء القبض على مدير موقع الإنشاءات بتهمة التسبب بالموت نتيجة الإهمال، بحسبما قال مسؤول بوزارة العدل للصحفيين اليوم السبت.


لكن محكمة في هوالين أخلت سبيل المدير لي يي-هسيانج بكفالة قدرها 500 ألف دولار تايواني (17525 دولارا أمريكيا)، لكنها منعته من مغادرة تايوان لمدة 8 أشهر، وألزمته بالبقاء في هوالين.


وذكرت المحكمة أن انزلاق الشاحنة إلى مسار القطار ربما كان بسبب الإهمال، لكن "لا توجد شبهة تآمر".


وقالت يو هسيو-دوان، رئيسة مكتب الادعاء في هوالين إن مكتبها سيطعن في حكم الإفراج.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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