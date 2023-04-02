الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

التربية تطرح 14 عطاء لصيانة عدد من المدارس في الاردن

الحكومة تبحث عن مُشغل ومُطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تخرج المعتكفين منه

4 اصابات بتدهور مركبة على طريق إربد المفرق

استطلاع دولي: ارتفاع الأسعار مستمر ومتزايد في 2023 والسبب التغير المناخي

إضراب عام في أراضي ال48 ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

مهيدات: مؤتمر الدواء الدولي يهدف لتعزيز التكامل الصناعي العربي

الذهب عالمياً يصعد 9% خلال ربعين متتاليين

ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

أبو كركي يعلّق بعد الهزة الارضية التي وقعت في غور الأردن

الأحد، 02-04-2023 08:52 ص

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ

64290eeb4236045e6d7ee25e


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو عن حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخريين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وقال لاسو في خطابه الذي بثه التلفزيون والإذاعة، أمس السبت: "تشمل المنطقة المعنية بالقرار مدينة غواياكيل وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون، وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس".

اضافة اعلان


ولم يحدد لاسو مدة حالة الطوارئ التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتقضي بحظر تجول بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة.


ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.


وقال لاسو: "لدينا عدو مشترك هو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة".


وتخضع مقاطعة إيسميرالداس (شمال غرب) المتاخمة لكولومبيا وتشكل واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجريمة وتهريب المخدرات، لحالة طوارئ لستين يوما منذ مطلع مارس.


وصادرت الإكوادور التي تقع بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين الكوكايين في العالم، 210 أطنان من المخدرات في 2021، معظمها من الكوكايين المرسل إلى موانئ أوروبية.


وفي 2022، تجاوزت كميات المخدرات التي ضبطت 200 طن، وأعلنت الحكومة الحرب على المهربين الذين يدافعون بشدة عن طرق المخدرات.


في الوقت نفسه، ارتفع معدل جرائم القتل بمقدار الضعف تقريبا. وبين 2021 و2022، ارتفع من 14 إلى 25 لكل 100 ألف نسمة، بحسب السلطات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220805

نائب بريطاني: بايدن اتخذ قرارا "غبيا" بعدم حضور تتويج الملك تشارلز الثالث

thumbs_b_c_4d1354674623ad77bc4892c95af538b3

رومانيا.. السكان يطالبون اللاجئين الأوكرانيين بترك منازلهم

زززز

سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

image

صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

ظظ

الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

58938354_303

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أخبار متعلقة
أجمل-المدن-في-أستراليا

أستراليا.. إجراء استفتاء على تعديل الدستور العام الحالي

hqdefault (1)

15 قتيلا على الأقل إثر زلزال في الإكوادور والبيرو

تنزيل (7)

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

1678709248844

انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي التونسي الجديد

640c3db542360427bf62f585

إجلاء سكان قرية نائية بمروحيات بسبب فيضانات في أستراليا

640c264b4236047d514fd3f7

ردا على دعوات التدخل الأمريكي.. المكسيك: لن نسمح بانتهاك سيادتنا