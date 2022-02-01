الإكوادور.. مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات

الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة كيتو، عاصمة الإكوادور، في فيضان في قطاع لا جاسكا في الشمال، ومصرع 11 شخصا على الأقل جراء الفيضانات.

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وغمرت المياه الشوارع، وألحقت أضرارا بالمنازل والمركبات وتسببت في خسائر بشرية.



وقالت الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ في الإكوادور (SNGRE)، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من الفيضانات، كما أصيب 32 شخصا.



وأظهرت الصور التي قام المستخدمون بتحميلها على الشبكات الاجتماعية، كمية كبيرة من الماء والطين والحجارة تتدفق في الشوارع ، مما أثر على المنازل.

روسيا اليوم