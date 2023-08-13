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الأحد، 13-08-2023 09:00 ص

الإكوادور: نقل زعيم عصابة هدد مرشحا رئاسيا إلى سجن شديد الحراسة

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الوكيل الإخباري - أفاد مسؤولون إكوادوريون، أمس السبت أن زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد والمتهم بتهديد مرشح رئاسي اغتيل لاحقا، جرى نقله إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.

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ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرا السجن رقم 8 في غواياكيل حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من أجل تأمين عملية نقله.

ونشرت السلطات لاحقا صورة لـ"فيتو" ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعا يديه على رأسه، وأخرى ممدا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.


وأعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على موقع "اكس" (تويتر سابقا) أنه جرى نقل "فيتو" إلى سجن لاروكا الشديد الحراسة الذي يعد جزءا من مجمع السجون الذي كان فيه.


وتصدر اسم "فيتو" عناوين الصحف في الإكوادور منذ أن اغتيل الأربعاء الماضي المرشح الوسطي للرئاسة فرناندو فيافيسينسيو (59 عاما).


وقُتل فيافيسينسيو الذي كان يحتل المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات بالرصاص في ختام لقاء انتخابي مساء الأربعاء الماضي.


وكان فيافيسينسيو قبل مقتله أعلن الأسبوع الماضي أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات بالقتل من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المحكوم بالسجن لمدة 34 عاما بتهم قتل واتجار بالمخدرات.


وفيافيسينسيو صحفي سابق أجرى تحقيقات عدة بشأن الاتجار بالمخدرات في البلاد.

 

RT

 




 

 


 

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