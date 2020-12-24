الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 02:03 م

ينتهي عزله بعد 7 أيام

الإليزيه: ماكرون يتماثل للشفاء من كورونا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون


الوكيل الإخباري - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا.

وقال الإليزيه في بيان له اليوم الخميس: "خلال فترة المرض، كان ماكرون قادرا على الاستمرار في تتبع الشؤون الحالية الرئيسية لبلدنا وعقد الاستشارات والاجتماعات المجدولة. وسيواصل عمله بنفس الطريقة في الساعات والأيام القادمة".

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وأضاف البيان: "وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به، يمكن أن ينتهي عزل رئيس الجمهورية بعد 7 أيام".


المصدر : روسيا اليوم 

 

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