الإليزيه: ماكرون يتماثل للشفاء من كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا.



وقال الإليزيه في بيان له اليوم الخميس: "خلال فترة المرض، كان ماكرون قادرا على الاستمرار في تتبع الشؤون الحالية الرئيسية لبلدنا وعقد الاستشارات والاجتماعات المجدولة. وسيواصل عمله بنفس الطريقة في الساعات والأيام القادمة".

اضافة اعلان



وأضاف البيان: "وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به، يمكن أن ينتهي عزل رئيس الجمهورية بعد 7 أيام".



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



