الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تلغي تحديد سقوف أسعار الخضار

أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا في الأردن

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تفاصيل اصابات كورونا والايجاز الحكومي اليوم

تأجيل قروض المزارعين لمدة 3 شهور

الامن العام يتعامل مع مشاجرة مسلحة بالصريح

تحذير هام للاردنيين حول استخدام المدافئ

توضيح حول موعد سريان حظر التجول الشامل

الخميس، 26-11-2020 04:04 م

بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات

الإمارات: أمر بالإفراج عن 472 سجينا من كافة الجنسيات

ام
الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي


الوكيل الإخباري - أمر رئيس مجلس وزراء الإمارات، حاكم دبي،  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعفو عن 472 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، عصام عيسى الحميدان، أن "الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي انطلاقا من حرص سموه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو.

اضافة اعلان
 

ولفت أن ذلك يأتي للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال انحرفت بهم عن الطريق القويم، ولتمكينهم من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاء لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه".


وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9387156111426220843-aa_picture_20141219_4079132_high

أمير قطر يلتقي أردوغان في أنقرة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية

صبط

CNN: مصرع ضابط استخبارات أمريكي في الصومال

ط

إعادة 19 تونسيا من ليبيا

5fa052504c59b7387f4bd87b

السودان يعلن الحداد 3 أيام على الصادق المهدي

HGJ

تركيا تصدر قرارات تعسفية ضد معارضيها بتهمة المشاركة في انقلاب 2016

74927-أنواع-المجوهرات

القبض على 8 آسيويين حاولوا تهريب مجوهرات إلى الخارج في البحرين