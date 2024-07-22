الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابتان بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الإثنين، 22-07-2024 02:02 م

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

الإمارات-2


الوكيل الإخباري- قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، الأحد، بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".

اضافة اعلان


وقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

 

كما حكمت على 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى متهم واحد بالسجن لمدة 11 سنة لدخوله البلاد بطريقة غير قانونية والمشاركة في التجمهر.


وأصدرت المحكمة قرارًا بإبعاد جميع المحكوم عليهم من الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، وبمصادرة الأجهزة التي تم ضبطها.

 

سكاي نيوز عربية




 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

بعد نفاذ المهلة.. 3 خيارات أمام الأجانب المخالفين للاقامة في مصر

111

هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لحاملي هذه التأشيرة !

111

قبل لقاء بايدن.. نتنياهو يتحدث عن علاقة "أقوى حليف"

718686

البيت الأبيض: بايدن بدأ يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

111

هاريس تحصل على تأييد 531 مندوبا ديمقراطيا

AFP__20240705__362T2Y3__v1__HighRes__UsPresidentJoeBidenSCelebratesIndependenceDayAt

من هي كامالا هاريس "الخليفة المحتملة" لبايدن؟

أخبار متعلقة
62deb0cd423604114c50826c

الإمارات.. محمد بن زايد يعلن اليوم 18 تموز مناسبة وطنية

كندا-والإمارات

الإمارات تحذر رعاياها في كندا من الأحوال الجوية المتوقعة

1 (78)

بيان مشترك من الأردن والامارات والمغرب حول خطر المجاعة في السودان

2

تشكيل وزاري جديد في دولة الإمارات

image

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"