الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

الوكيل الإخباري- قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، الأحد، بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".

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وقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

كما حكمت على 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى متهم واحد بالسجن لمدة 11 سنة لدخوله البلاد بطريقة غير قانونية والمشاركة في التجمهر.



وأصدرت المحكمة قرارًا بإبعاد جميع المحكوم عليهم من الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، وبمصادرة الأجهزة التي تم ضبطها.



سكاي نيوز عربية







