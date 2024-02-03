السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور المعايطة

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بخان يونس

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

قناة إسرائيلية: صاروخان أطلقا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال قرب موقع أبو صفية العسكري

جيش الاحتلال: نفذنا 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في غزة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بسحاب

الحشد الشعبي في العراق : العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة الدولة

شاهد.. كتائب القسام تجهز كمينا لجرافة إسرائيلية في طوباس

السبت، 03-02-2024 04:56 م

الإمارات.. إنقاذ مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

65be401b4c59b720256afbf7


الوكيل الإخباري - أنقذ الحرس الوطني الإماراتي شخصين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب سوء الأحوال الجوية.

اضافة اعلان


ونفذ الحرس الوطني متمثلا في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث، بالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية الإماراتية، مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية، كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65be3c6a42360450b57d6d49

إيران.. إزاحة الستار عن منظومة "شفق" الصاروخية

65be3b86423604523c6b4bf4

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

65be35594236042c12344eee

مجلس النواب العراقي: الاستهداف الأمريكي للمقرات الأمنية استخفاف كبير لا يمكن قبوله

65be3b4a4236045119565eac

الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

علم-بريطانيا-scaled-1

بريطانيا: نؤيد حق أميركا في الرد

تنزيل

سيناتور روسي: الولايات المتحدة لن تبقى طويلا في الشرق الأوسط إن ردّت بلدان المنطقة

أخبار متعلقة
659b40e44236045e8129a0b3

وحدات استطلاع روسية تدمر مركز القيادة والمراقبة التابع للقوات الأوكرانية

000_349L98Z

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلا و103 مفقودين

659b45ca4c59b775853c6349

ترامب يدعو إلى إقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك

659b80694c59b77cd94b1237

الصين تكشف عن تجسس مواطن أجنبي لصالح بريطانيا

659af8f9423604122770403b

"واشنطن بوست": إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان

659943f64c59b712ff7e5be6

العثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في اليابان