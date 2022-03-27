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الأحد، 27-03-2022 09:55 ص

الإمارات : إنقاذ 5 أجانب تاهوا أثناء تسلق الجبال في الفجيرة -فيديو

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الوكيل الإخباري-نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني في الفجيرة وأهالي المنطقة يوم أمس "السبت" مهمة بحث وإنقاذ لخمس أشخاص مفقودين (4 أشخاص من الجنسية الهندية وشخص من الجنسية الأمريكية) في جبل العجوزة التابع لإمارة الفجيرة . 

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وبالتفاصيل ، تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود خمسة أشخاص مفقودين في الجبال التابعة لإمارة الفجيرة قد ضلوا الطريق وحوصروا بين الجبال الشاهقة أثناء ممارسة هواية تسلق الجبال في موقع يصعب الوصول إليه، وقد أصيبوا بالإعياء الشديد والإرهاق. 
 
‎تم التدقيق على الموقع وتحديده بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الأشخاص إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

 


البيان

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