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الأحد، 01-11-2020 07:30 ص

بعد اجتياز التدريب التخصصي

الإمارات.. استقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل في أمن الدولة الإماراتي

امارات
استقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل في جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية


الوكيل الإخباري - وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، وجهاز أمن الدولة، مذكرة تفاهم بهدف استقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل في جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن "الطرفين وتعزيزا لأهدافهما المشتركة سيقومان بالتعاون والتنسيق في المجالات الإدارية باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية وفي مجال الموارد البشرية من خلال إدارة الموارد والامتثال للقوانين والإجراءات، بالإضافة إلى مجال التدريب الذي تكمن أهميته في التطوير والمساهمة في إعداد كادر قار على مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجالات المختلفة.


وتهدف المذكرة الموقعة مؤخرا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال تحديد وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل لدى جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية بعد اجتياز التدريب التخصصي.


وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين نحو تكامل الجهود ودعم وتعزيز العلاقات بينهما في مجال استقطاب مجندي الخدمة الوطنية ورغبة منهما في التعاون والتنسيق عبر إنشاء شراكة تفاهم تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لديهما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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