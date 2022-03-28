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الإثنين، 28-03-2022 10:37 ص

الإمارات .. الافراج عن 540 سجين بمناسبة رمضان

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الوكيل الإخباري-أمر رئيس دولة الإمارات ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، بالإفراج عن 540 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وتأتي هذه المكرمة السامية من رئيس الإمارات، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.


ويحرص رئيس دولة الإمارات في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة

 

وكالة الأنباء الاماراتية

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