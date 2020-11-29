الإمارات .. بن راشد يعلن عن تشكيل مجلس للأمن الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تشكيل مجلس للأمن الالكتروني في البلاد.

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وقال بن راشد اليوم الأحد في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة".



وأضاف: "يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي".

واعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة .. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة .. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي pic.twitter.com/kabfqL10jB November 29, 2020

المصدر : روسيا اليوم

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