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الأحد، 29-11-2020 03:41 م

لتعزيز الأمن السيبراني

الإمارات .. بن راشد يعلن عن تشكيل مجلس للأمن الإلكتروني

بن راشد
محمد بن راشد


الوكيل الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تشكيل مجلس للأمن الالكتروني في البلاد.

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وقال بن راشد اليوم الأحد في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة".


وأضاف: "يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي".

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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