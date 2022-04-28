الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 10:08 ص

الإمارات تحدد اشتراطات صلاة عيد الفطر

-صلاة-عيد-الاضحى-في-السعودية


الوكيل الإخباري-عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن بروتوكول عيد الفطر المبارك، والذي يشمل اشتراطات صلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة أثناء الاحتفال بعيد الفطر.

وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، عن بروتوكول عيد الفطر المبارك، والذي يشمل اشتراطات صلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة أثناء الاحتفال بعيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن البروتوكول ينص على أن يتم تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

اضافة اعلان


وقال: "ينص البروتوكول أيضاً أن تفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، على أن يتم فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، ووتكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة فقط مع أهمية أن يتم الاشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة، إضافة إلى ضرورة التشديد على إلزام المصلين بارتداء الكمام طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، مع الزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، وعدم التجمع وتجنب والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها، مع الاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد".


وأضاف العامري: "كما ينص البروتوكول عدة اشتراطات تخص الاحتفال بعيد الفطر، منها التأكد من تفعيل المرور الأخضر على تطبيق الحصن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، خاصة عند الجلوس مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة".


ونصح العامري جميع أفراد المجتمع باستخدام البدائل الالكترونية لتوزيع العيدية، وننصح باقتصار الاحتفال والسلام على أفراد العائلة الواحدة والأقرباء فقط، إضافة إلى تجنب المصافحة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد، وشدد على أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية والمعنية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد لضمانة تقوية مناعة المجتمع ووقايته.


الامارات اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211113181011657L3

بوتين يحذر : أي تدخل خارجي في اوكرانيا سيقابل برد سريع

WhatsApp Image 2022-04-28 at 1.33.59 AM

في مشاهد مؤثرة .. ضيوف الرحمن يحيون ليلة القدر في الحرم المكي -فيديو

كيفية-استقدام-طفل-مولود-بمصر-وامه-لديها-إقامة..

ايطاليا : السماح باضافة لقب الأم للطفل عند الولادة

حح

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد إصابات الحصبة في العالم

ان

رصد أول إصابة لدى البشر بفيروس جديد في الصين

ك

الصحة العالمية: 169 حالة التهاب الكبد الحاد في 11 بلدا أوروبيا

أخبار متعلقة
626628ab4236047bbe2adce9

زعماء عرب يهنئون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

ااا

الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي

415792

الإمارات تعلن موعد عطلة عيد الفطر

7557101-713268158

دولة عربية تعلن موعد عيد الفطر فلكياً

Egypt Flag Photos (24)

مصر تحدد موعد اجازة عيد الفطر والعمال

127-120857-egypt-eid-pray_700x400

مصر.. الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر