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الجمعة، 21-06-2024 02:52 م

الإمارات تحدد ايلول المقبل موعدًا لبدء استقبال طلبات الحج لعام 2025

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الوكيل الإخباري- أنهى معظم حجاج دولة الامارات ، أداء مناسك الحج وبدأت رحلات عودة الحجاج بالوصول إلى مطارات الدولة .

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من جهة أخرى، حدد مكتب شؤون حجاج الدولة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الامارات سبتمبر المقبل موعدًا لتلقي طلبات الحج للعام المقبل.


وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة بالجهود المتميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ، لضمان نجاح موسم الحج لهذا العام.


وقال الدرعي: «على الرغم من الأعداد المليونية للحجاج، الذين قدموا من 88 دولة حول العالم، وارتفاع درجات الحرارة القياسية إلا أن المملكة نجحت في تنظيم موسم الحج، وإخراجه بصورة متميزة».

 

البيان


 




 

 


 

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