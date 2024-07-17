الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 29 و إصابة 13 جراء سقوط حافلة بواد في البيرو

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل و3 نساء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة

حماس تطالب رايتس ووتش بالإعتذار عن وثيقة مسيئة بحقها

نصر الله: لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال

تقرير: الأردن شهد أسرع تحسن بتغطية خدمات مياه الشرب في دول غرب آسيا

بايدن يدعو لحظر نوع السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

الدويري : جيش الاحتلال في مأزق ولولا الدعم الأميركي لأنهى الحرب

موقع واللا: نتنياهو يبحث عن طرق للتهرب من تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

الأربعاء، 17-07-2024 09:20 ص

الإمارات تحذر رعاياها في كندا من الأحوال الجوية المتوقعة

كندا-والإمارات


الوكيل الإخباري- دعت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا مواطنيها المتواجدين في كندا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة.

اضافة اعلان


ونشرت البعثة في حسابها الرسمي على منصة "إكس" بيانًا جاء فيه: "تهيـب بعثة دولة الإمارات في أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0007180024 أو 0097100044444، والتسجيل في خدمة تواجدي."

 

 البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721204305682

مصرع 29 و إصابة 13 جراء سقوط حافلة بواد في البيرو

main_image669778e8df6fb

نصر الله: لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال

111

بايدن يدعو لحظر نوع السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

IranFlagPicture5

ايران تنفي علاقتها بالهجوم الأخير على ترامب

السودان-768x470

"تقرير صادم" عن جرحى الحرب في السودان

716681_0

يديعوت أحرونوت: حزب الله استهدف مستوطنات لم يُرحل سكانها

أخبار متعلقة
1 (78)

بيان مشترك من الأردن والامارات والمغرب حول خطر المجاعة في السودان

image

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

6678f6ee4c59b76efe286c74

مصرع شخص وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في الصين

6676bcb14c59b77e181b48d4

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات جنوب الصين إلى 47

667279934c59b7219259c61f

مشادات كلامية بين مندوبي السودان والإمارات في الأمم المتحدة

images (2)

مصرع 4 أشخاص بهطول أمطار غزيرة شرقي الصين