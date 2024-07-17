الإمارات تحذر رعاياها في كندا من الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- دعت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا مواطنيها المتواجدين في كندا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة.

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ونشرت البعثة في حسابها الرسمي على منصة "إكس" بيانًا جاء فيه: "تهيـب بعثة دولة الإمارات في أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0007180024 أو 0097100044444، والتسجيل في خدمة تواجدي."

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