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الأربعاء، 18-05-2022 04:55 م

الإمارات تحذر مواطنيها بعد وصول العواصف الترابية إليها

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الوكيل الاخباري- أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرا من حصول عواصف ترابية وحثت السكان على البقاء متيقظين حيث تتعرض الدولة لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.

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ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

ونشر سكان صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الغبار وانعدام الرؤية.

ولم يكن بالإمكان رؤية برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، بسبب العاصفة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات تحذيرا داعيا الناس إلى "الانتباه".

من جهته، أكد متحدث باسم مطارات دبي أن حركة الطيران لم تتأثر.

وتسبّبت العواصف الترابية المستمرة منذ أيام في تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الأشخاص إلى المستشفيات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، في ظاهرة يرجح أن تزداد سوءا خلال السنوات المقبلة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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