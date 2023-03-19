الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الموافقة على مشروع نظام السِّجل الإلكتروني

الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 04:54 م

الإمارات تحيي مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

64170578423604657704a687


الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن إحياء مدفع الإفطار خلال شهر رمضان في أبوظبي والعين والظفرة بالإضافة إلى إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة إنه خلال شهر رمضان سوف ينطلق مدفع الإفطار في عدد من إمارات الدولة، إيذانا ببدء شهر رمضان، وإحياء لتقليد متوارث وحفاظا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل، الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي.

وسيتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي مدينة العين سيكون في منطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح وقلعة الجاهلي، وفي مدينة الظفرة فسيكون في حدائق أدنوك.

أما في إمارة رأس الخيمة، فسيتواجد بكورنيش القواسم عند سارية العلم، وأخيرا إمارة أم القيوين في مسجد الشيخ زايد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641706a34c59b74e0207b70a

محمد بن زايد خلال لقائه بالأسد يؤكد على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي

علم-كازاخستان-ج-852x480

مراقب دولي يشيد بانتخابات كازاخستان

714240Image1

السوداني: العراق أصبح حاضنة للحوارات الدولية

6416fd994c59b732306fe1f7

العراق.. قرار جديد بشأن منح إجازات حيازة وحمل السلاح

3202230144228423511530

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

6416f28f423604217d7c3b9d

وزير الخارجية الإيراني: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي

أخبار متعلقة
3202230144228423511530

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

11

الكعبة تستعد لاستقبال شهر رمضان - صور

64159c064c59b75c1c345a3e

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

image

فلكي سعودي شهير: سنصوم رمضان مرتين في هذا الموعد!

Umrah1922023

السعودية: لا إمكانية لحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

173-163648-april-first-month-ramadan_700x400

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان