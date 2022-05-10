الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 09:29 ص

الإمارات: تداعيات خطيرة للأزمة الأوكرانية على العالم

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الوكيل الإخباري- أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم، وموقف الإمارات من الأزمة منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السلام وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات، والاهتمام بالبعد الإنساني في مناطق الصراعات، لذلك ستستمر دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين المتضررين.

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جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان في قصر الوطن.

وأكد سموه استعداد دولة الإمارات الدائم للقيام بأي جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان للدفع في اتجاه تخفيف حدة التوتر في الأزمة وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات.

البيان

 




 

 


 

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