الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيرة مفخخة

الوكيل الإخباري- دانت الإمارات "محاولات الحوثيين" استهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجهة نحو مناطق جنوبي البلاد وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان.

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وأكدت الإمارات في بيان لـ " وزارة الخارجية والتعاون الدولي " أن استمرار "هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثيين يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا و حاسما لوقف هذه "الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن البلاد، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: روسيا اليوم