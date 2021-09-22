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الأربعاء، 22-09-2021 04:44 م

الإمارات تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

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الوكيل الاخباري- أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، وأكدت التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أعلنت فيه "رفضها أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار"، مؤكدة تضامن دولة الإمارات والتزامها بوقوفها إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.

وأعلنت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، عن احباطها محاولة انقلاب، واعتقال  جميع المشاركين في المحاولة وبدء التحقيق معهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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