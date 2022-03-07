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الإثنين، 07-03-2022 12:10 م

‎الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من الإمدادات الطبية والاغاثية العاجلة إلى أوكرانيا

علم دولة الإمارات (ارشيفية)


الوكيل الإخباري-أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والاغاثية في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار وذلك في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.

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وقد هبطت الطائرة في مدينة لوبلن في بولندا وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.


وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا: " يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".


وأكد الكعبي التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب كافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة، ترسيخاً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.


والجدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم /5 ملايين دولار أمريكي/ استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

 

وكالة انباء الامارات

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