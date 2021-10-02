السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 08:30 م

الإمارات تصدر تحذيرا لجاليتها في سلطنة عمان

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الوكيل الإخباري - أوصت سفارة أبوظبي لدى مسقط، الإماراتيين، في سلطنة عمان بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية، وذلك بسبب تعرض السلطنة للعاصفة المدارية "شاهين".

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ونشرت السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" بيانا قالت فيه: "على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)".

 

كما شددت السفارة في بيانها على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بحالة الطقس في سلطنة عمان.

 

وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت اليوم من اشتداد العاصفة المدارية "شاهين" لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، قد يضرب سواحل البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة.


كما أشارت الهيئة إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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