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الأحد، 05-12-2021 10:25 م

الإمارات تطلق برنامجا للسكك الحديدية

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الوكيل الاخباري - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، البرنامج الوطني للسكك الحديدية، بهدف رسم مسار قطاع السكك الحديدية للعقود المقبلة، بقيمة استثمارات تقدر بحوالي 6 .13 مليار دولار.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة في "إكسبو دبي 2020" اليوم الأحد، لمشاريع الخمسين، حيث شهدت الفعالية استعراض أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب تسليط الضوء على "قطار الاتحاد"، الذي يمتد من الغويفات على الحدود مع السعودية حتى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات.

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