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السبت، 07-11-2020 12:57 م

الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية

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الوكيل الاخباري - اعتمد رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وذلك بغرض "تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة وترسيخ مبادئ التسامح".

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وذكرت الحكومة الإماراتية، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" اليوم "رئيس الدولة يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في  دولة الإمارات وضمان توافقها مع تعددية الثقافات".

 


وأضافت أن التعديلات تتضمن "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناءً على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".


وأكدت الحكومة الإماراتية أنه "تتيح التعديلات المجال لغير المواطنين اختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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