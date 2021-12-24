الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

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وقررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران، حسب وكالة "وام" الإماراتية، تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الاماراتية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري الساعة 7:30 مساء.



ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.



كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا تنزانيا إثيوبيا نيجيريا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى ، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.



وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا Rapid-PCR في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

روسيا اليوم