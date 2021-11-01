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الإثنين، 01-11-2021 10:28 ص

الإمارات تعلق على تصعيد الحوثيين الخطير ضد السعودية

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الوكيل الاخباري- دانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، كانت قد اعترضتها قوات التحالف العربي.

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وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".


وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".


وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".


وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".


وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه مدينة خميس مشيط.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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