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الجمعة، 08-01-2021 12:37 م

الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من الغد

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الوكيل الاخباري - أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من يوم غد السبت.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، إن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب توقيع "بيان العلا" الذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

 

وأضاف أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".

وأوضح أنه تم "توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري".


وأكد أن "بلاده ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".


وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.
ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

 

سبوتنيك

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