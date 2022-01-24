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الإثنين، 24-01-2022 06:18 ص

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في أبو ظبي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.


وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.


كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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