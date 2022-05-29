الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بـ جدري القردة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3 حالات جديدة لـ «جدري القردة» في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.



وأكدت الوزارة، أن جُدَري القِردة فيروسي مُعدٍ، إلّا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس «كوفيد-19»، وأبرز طرق انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لمصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.



وأوصت الوزارة أفراد المجتمع، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمّعات وتجنّب السلوكات غير الآمنة وغير الصحية.

اضافة اعلان