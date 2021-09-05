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الأحد، 05-09-2021 09:52 م

الإمارات تعلن عن تغييرات في نظام الإقامة بإطلاق التأشيرة الخضراء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الإمارات، الأحد، عن إطلاق نظام إقامة جديد يسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة الشركة الموظفة، مما يخفف من المتطلبات للحصول على إقامة في محاولة لجذب الكفاءات وتعزيز النمو الاقتصادي.

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وعادة ما يمنح الأجانب في الإمارات بشكل عام تأشيرات محددة مرتبطة بعملهم، ومن الصعب الحصول على إقامة طويلة.


لكن المسؤولين قالوا، إن حاملي "التأشيرة الخضراء" الجديدة سيكونون بإمكانهم العمل بدون كفالات الشركات، وبإمكانهم كفالة أولادهم حتى سن 25 عاما.


وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن التأشيرة "تستهدف الأشخاص من ذوي المهارات العالية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، إضافة إلى الطلاب المتفوقين، وطلاب الدراسات العليا".


وتسعى دول الخليج الغنية بالموارد مثل الإمارات بشكل متزايد إلى تنويع اقتصادها، والتقليل من الاعتماد على النفط.


وكان لجائحة فيروس كورونا تأثير على السياحة والأعمال في الإمارات التي شهد اقتصادها بعض التراجع في السنوات الأخيرة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.


وعام 2019 أطلقت الإمارات "التأشيرة الذهبية" لمدة 10 سنوات؛ لجذب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية، وكانت أول خطوة من نوعها في الخليج.


ومنذ ذلك الحين تم إطلاق أنظمة مماثلة في دول الخليج الغنية الأخرى مثل السعودية وقطر.


وأعلنت الرياض في حزيران/يونيو عام 2019، أنها ستمنح إقامة دائمة مقابل 800 ألف ريال (213 ألف دولار) وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد مقابل 100 ألف ريال، مما يسمح للوافدين بممارسة الأعمال التجارية، وشراء العقارات بدون كفيل سعودي.


كما فتحت الدوحة سوقها العقارية للأجانب مع مخطط يتيح لمشتري العقارات الحق بالحصول على إقامات طويلة أو دائمة.


ويشكل الأجانب 90% من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية المجاورة.

المملكة 

 

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