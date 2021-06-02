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الأربعاء، 02-06-2021 04:58 م

الإمارات تعلن موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عن تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة فترة الظهيرة، اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

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وفي التفاصيل، ستطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من 15 يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وشددت الوزارة على تأكيد أهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية.

ولفتت إلى ضرورة مواصلة المنشآت خلال فترة الحظر في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ووقاية العاملين من الإصابة به، داعية أفراد المجتمع إلى "التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن اية حالة تخالف القرار، حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة".

وكشفت الوزارة أن القرار يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلا عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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