الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 01:32 م

الإمارات تعلن موعد عودة التعليم الحضوري بالمدارس الحكومية

امارات


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الأحد، عودة التعليم "حضوريا" في كافة المدارس الحكومية، وذلك بدءا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تغريدة على تويتر، إن عودة التعليم حضوريا إلى المدارس ستتم "مع تطبيق بروتوكول خاص، وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

اضافة اعلان


وأوضح أنه سيبدأ العام الدراسي في الـ29 من أغسطس 2021، لافتة إلى أنه يتم تقديم "برامج تدريبية لمدراء المدارس والمعلمين والمشرفين من أجل ضمان عودة آمنة للطلاب".


كما أشار إلى أنه تم تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لـ 72 بالمئة من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية.


وفي الوقت نفسه، نوه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، إلى أنه سيتم إلقاء خيار "التعلم عن بعد" لأولياء الأمور.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
elio_sassine-_june_4_3

حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت - فيديو

iransanction21-5-21-730x438-1

إيران: الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا تعود إلى دولها لاتخاذ القرار

rexdale-shooting-june-19-scaled

4 مصابين على الأقل بإطلاق نار على حفل للأطفال في كندا

5ef85b834c59b73a197beeb2

انطلاق الانتخابات المحلية الفرنسية

حج

السعودية توضح كيفية تجنب حملات الحج الوهمية

thumbs_b_c_12444da3ef1eb09c738c62a7dcc53862

أنقرة: الإدارة الأفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة في البلاد

أخبار متعلقة
خبير

الأمم المتحدة تحث الإمارات على إطلاق سراح 5 ناشطين

60c0f86c4c59b74f0d5b0c59

الإمارات تصادق على اتفاقية تسليم المطلوبين مع جنوب إفريقيا

60bf704142360468ff64d8b7

الخارجية الإيطالية تستدعي سفير الإمارات

60b7618442360452df0fc46d

الإمارات تعلن موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة

هزة

الأرصاد الإماراتي: هزة قبالة ساحل دبا الفجيرة

60b14be842360420584f84aa

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة