الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون يودعون التوقيت الصيفي

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين - صورة

إحالة ملف الإساءة لشخص من ذوي التحديات إلى المدعي العام

تهم جديدة بحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

الكشف عن الخطر الذي يواجه الاردن بأزمة كورونا

بحث سبل تطوير العلاقات الأردنية القطرية في قطاع الإنشاءات

وزارة الزراعة: تسجيل 499 حريقا خلال العام الحالي في المملكة

انتحار عاملة شنقاً في الظليل

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا




الأحد، 25-10-2020 03:07 م

الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب

image


الوكيل الاخباري- أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن افتتاح غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التابعة لإدارة أمن المواصلات.

وتهدف هذه الغرفة إلى دعم وتعزيز العمل الأمني، عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع، كما أنها مزودة بأحدث الأنظمة والمعدات، التي تساعد الكادر البشري على فهم ومعرفة جميع جوانب العمل، من خلال تدريب شامل ومتكامل يعزز الجاهزية المؤسسية، للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.

اضافة اعلان

وأثنى بن محمد،على جهود رجال الأمن، واصفا إياهم بـ"المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع"، مؤكدا على أهمية الغرفة في ترسيخ الأمن والأمان.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
موسم-الحج-1

الكشف عن شروط أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي

843a61620dea87963497485afe195c5c

شاهد بالفيديو.. تصرف يثير الجدل لدونالد ترامب وزوجته خلال المناظرة الرئاسية

1024100986

اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل والتكهنات

arabstoday-بغداااااااااااااااد

بغداد.. تجدد الاحتجاجات والصدامات

Saudi-skyline_riyadh

مسؤول سعودي يحسم الجدل الدائر بشأن إعادة الحظر

37025-جانب-من-أعمال-العنف-فى-ايطاليا

إيطاليا ..مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بسبب الحظر

أخبار متعلقة
امن

مصر.. وقف التصويت في قرية إثر مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

1-1339661

مجلس الامن يدعو لاحترام وقف اطلاق النار في كاراباخ

انفجار

أفغانستان .. انفجار قرب مقر الشرطة وضحايا

55

مجلس الامن الدولي يصدر قراراً هاماً حول ليبيا