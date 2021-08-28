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السبت، 28-08-2021 10:17 م

الإمارات تفتح باب التأشيرات السياحية للمطعمين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد-19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.


يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي.

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ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات الغير مطعمة شاملا الفئات المستثناة غير مطعمة.


تجدر الإشارة أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

 

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