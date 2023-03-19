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الأحد، 19-03-2023 09:24 ص

الإمارات تكشف سبب زيادة أسعار الدواجن ومنتجاتها

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت، أن "هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر".


وقالت إنه "في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها".


وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلب تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بالدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار، على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى.

 

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%.

ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الـ13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليميا وعالميا، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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