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الأحد، 03-10-2021 07:13 م

الإمارات تكشف عن توجهات سياساتها تجاه تركيا وإيران

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الوكيل الاخباري- أكد مستشار رئيس الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تحاول إدارة التنافس الدائر منذ فترة طويلة مع إيران وتركيا عن طريق الحوار لتجنب أي مواجهات جديدة في المنطقة.

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وقال قرقاش، في مؤتمر السياسة العالمية أمس السبت، إن هناك عدم تيقن بشأن مدى التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة ومخاوف من "حرب باردة وشيكة" بين واشنطن وبكين.


وأوضح قرقاش: "سنرى في الفترة المقبلة حقيقة ما سيحدث فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في المنطقة. لا أعتقد أننا نعرف بعد، لكن أفغانستان كانت اختبارا بالتأكيد، وصراحة كان اختبارا مقلقا للغاية".

وأضاف المسؤول الإماراتي: "جزء مما يتعين علينا القيام به هو إدارة منطقتنا بشكل أفضل. هناك فراغ وكلما كان هناك فراغ ظهرت مشكلات".

وبين قرقاش: "إعادة دراسة تركيا في الفترة الأخيرة لسياساتها تجاه مصر وجماعة الإخوان المسلمين والسعودية وغيرها أمر مرحب به جدا. وأعتقد أن من بالغ الأهمية بالنسبة لنا أن نأتي لمنتصف الطريق وأن نتواصل".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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