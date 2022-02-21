الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار

الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد القرار المتعلق بإيقاف الطائرات دون ‏طيار، و الرياضات الجوية الخفيفة بمختلف أشكالها.

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وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها قررت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



كما قررت الداخلية الإماراتية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



وبيّنت الوزارة أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران.

سبوتنيك

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