الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 04:34 م

الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار

tYnLKL5w5bJE3YTahZxxwGHX6KJBIzxyz3Gm9uQT


الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد القرار المتعلق بإيقاف الطائرات دون ‏طيار، و الرياضات الجوية الخفيفة بمختلف أشكالها.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها قررت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).


كما قررت الداخلية الإماراتية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

 

وبيّنت الوزارة أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1058710768_0_63_1201_738_1920x0_80_0_0_809590ee629542cea48270b6c698eca9

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

352090_5_1639380250

الصين تنفي توجيه أشعة ليزرية تجاه طائرات حربية استرالية

6213a121a1602

بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع الغرب يشكّل تهديداً جدياً وكبيراً لنا

19_2022-637809010109333992-933

سماع دوي انفجارات جديدة في منطقة مطار دونيتسك شرق اوكرانيا

1036901098_428_0_2132_1704_1920x0_80_0_0_11658798f3bea82d78b0b90d0623d8d4

الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية

61f3248f4236044501481cd1

أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

أخبار متعلقة
News-P-632073-637809429213281593

الإمارات تدعو جيوش الدول الحليفة لبناء درع يمنع خطر الطائرات المسيرة

193477

الإمارات: إيقاف سلوك الحوثي الإرهابي يتطلب موقفا دوليا حاسما

g

الإمارات وقطر تبحثان آليات تنفيذ بيان العُلا

16444314600

الإمارات.. إلغاء قيود الأنشطة والفعاليات

1022079530_0_353_3419_2287_600x0_80_0_0_601cad1eeab139943b3a3947d6c8062e

واشنطن ترسل سربا من مقاتلات F-22 إلى الإمارات بعد أسبوع

06645a892a278e0617ad4deb74c9af56

ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات احتراق برج خليفة بالإمارات ؟ -فيديو