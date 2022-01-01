السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 04:36 م

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا .. تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

 

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات.

 

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.اضافة اعلان


كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

و تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.

يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

 




 

 


 

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