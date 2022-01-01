الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا .. تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات.