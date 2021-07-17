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السبت، 17-07-2021 08:58 ص

الإمارات سابع أغنى دولة في نصيب الفرد من الدخل القومي

امارات 2


الوكيل الإخباري - احتلت الإمارات المركز السابع على قائمة أغنى دول العالم، والتي نشرتها أمس شركة «24/‏‏‏‏‏7 وول ستريت» الأمريكية المتخصصة في البيانات المالية، على موقعها الشبكي.

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وبحسب القائمة، بلغ نصيب الفرد في الإمارات من دخلها القومي الإجمالي 70.300 دولار في 2020، وكانت واحدة من 7 دول فقط على مستوى العالم تجاوز نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي 70.000 دولار خلال العام نفسه.


وذكرت «24/‏‏‏‏‏7 وول ستريت» في التقرير المُرفَق بالقائمة أن الإمارات بجانب تصديرها للنفط، فإنها تعتمد أيضاً في دخلها القومي الإجمالي على عائدات بمليارات الدولارات تحصل عليها سنوياً من صادرات أخرى كالمعادن، والآلات، والسيارات، والأدوية، والمواد الغذائية، وغيرها.


وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة التي حلّت في المركز العاشر، وبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي 66.060 دولار. كما تفوّقت الدولة أيضاً على النرويج وهونغ كونغ والدنمارك وهولندا و أيسلندا والتي جاءت في المراكز من الــ 11 إلى 15، على التوالي.


وكانت صدارة القائمة من نصيب جزيرة ماكاو، التي بلغ نصيب الفرد فيها من دخلها القومي الإجمالي 117.340 دولاراً في 2020.


واستندت القائمة إلى نصيب الفرد في كل دولة من دخلها القومي الإجمالي (GNI) وهو حاصل جمع المبالغ التي ربحها سكان الدولة وشركاتها في غضون عام محدد إلى جانب الأموال التي ربحها الأشخاص والشركات المقيمين في الدولة لكن نشاطهم التجاري خارج حدودها في غضون نفس العام.


وتُستَثنَى أرباح الشركات الأجنبية العاملة على أرض الدولة من الدخل القومي الإجمالي.


واعتمدت القائمة على أحدث بيانات واردة من البنك الدولي.

 

البيان


 




 

 


 

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