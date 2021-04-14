الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك

التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها

الصحة: سلامتهم بسلامتك

ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

أسعار الذهب الأربعاء 14/4/2021

وفيات الأربعاء 14/4/2021

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

الأربعاء، 14-04-2021 09:19 ص

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

8966706881581581199


الوكيل الإخباري- أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمرا يقضي بصرف مكافأة إضافية لملاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين.

اضافة اعلان
 

وأمر محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي، بصرف 14 مليونا و165 ألف درهم، مكافأة إضافية لملاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، المشغلة من قبل مؤسسة "تاكسي دبي" وشركات الامتياز.

هذا وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسليم المكافأة لمستحقيها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، شكر  المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الوزراء، وقال: "تعد المكافأة إحدى المبادرات الكريمة التي عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما في شهر رمضان المبارك، وحرص سموه على إدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة وذويهم في هذه الأيام المباركة".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوريا

فساد في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية

بايدن

الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن

573496Image1

بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة

الرياض

السعودية تشهد أمطار غزيرة في العاصمة الرياض

حج

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

60762fa74c59b76b1d602cdc

الناتو ينظم أكبر تمرين للدفاع السيبراني

أخبار متعلقة
606a9f1a4c59b757e4041cb5

الإمارات مستعدة لمساعدة العراق في قطاع الموانئ

6069482f42360442217bda3b

أمريكا: الكشف عن معلومات جديدة حول مهاجم الكابيتول

قائد-1200x675

وفاة قائد عسكري بارز في اليمن بسبب كورونا

BeFunky-collage-4-7-1200x675

فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

6059885f4c59b715e73b34f6

الصين تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي احتجاجا على العقوبات

333676-1208490618

أميركا: مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية جورجيا