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الخميس، 18-07-2024 10:14 ص

الإمارات.. محمد بن زايد يعلن اليوم 18 تموز مناسبة وطنية

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الوكيل الإخاري- أعلن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم 18 تموز مناسبة وطنية في الدولة باسم "يوم عهد الاتحاد".

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جاء ذلك في تدوينة للشيخ محمد بن زايد على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقًا) قال فيها: "في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا: دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للاتحاد في 2 ديسمبر. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه. واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى ’يوم عهد الاتحاد‘، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".

يذكر أنه في الثاني من ديسمبر 1971م، تمّ الإعلان رسميًا عن تأسيس الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. وصدر عن اجتماع حينها بلاغ تاريخي جاء فيه: "يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءًا من الوطن العربي الكبير"، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي لتاريخ دولة الإمارات.

وانتخب حينها حاكم أبوظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قبل الحكام ليكون أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعيد انتخابه بعد انتهاء فترة خمس سنوات. وتم انتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبًا للرئيس، وهو منصب استمر فيه حتى وفاته عام 1990.

والإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تتكون من سبع إمارات هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

 

 

سي ان ان

 




 

 


 

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