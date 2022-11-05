السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

كلنا الأردن في العقبة تختتم دورة حول الأمن السيبراني

تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

وفاة الدكتور أحمد محمد الطراونة

هل يمكن شمول الأطفال الرُضع بالضمان الاجتماعي؟

محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

السبت، 05-11-2022 05:18 م

الإمارات وتركيا تبحثان ملفات الطاقة والأمن الغذائي

636655f14c59b750cd394eb5


الوكيل الاخباري- استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت.

اضافة اعلان

 

وأوضحت وكالة الأنياؤ الإماراتية "وام" أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره التركي على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
636673554c59b75255330efe

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

19_2022-638026306469228420-922

انعدام الأمن يفرض نفسه على الانتخابات النصفية الأمريكية

image (86)

بريطانيا.. الهجوم على مركز للمهاجرين في دوفر كان بدافع إرهابي

6365988d4236042d431e5312

أمريكا ..انتشار 3 فيروسات تنفسية بشكل متزامن وتسجيل وفاة طفلين

_123470256_gettyimages-1238847374-612x612

انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وسط قصف روسي

636635434236047677264b88

السويد تعلن أنها لم تعد تدعم المليشيات الكردية في سوريا

أخبار متعلقة
6353949c4c59b71fc84dce88

تشاووش أوغلو: تركيا عضو في "الناتو" وتستطيع إجراء حوار جيد مع روسيا

634692b94c59b737483c4439

الكرملين: للإمارات دور مهم في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

63458c894c59b75ba6462779

السودان يعلن أن الإمارات اشترت كل صادراته من الذهب في 6 أشهر

ن

رئيس دولة الإمارات يزور روسيا الثلاثاء