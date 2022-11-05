الإمارات وتركيا تبحثان ملفات الطاقة والأمن الغذائي

الوكيل الاخباري- استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت.

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وأوضحت وكالة الأنياؤ الإماراتية "وام" أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.



وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وهنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره التركي على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

روسيا اليوم