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الإثنين، 29-03-2021 10:19 ص

الإنقاذ الهولندي: استكمال تعويم سفينة السويس لن يكون سهلا

السفينة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس الشركة الأم لفريق الإنقاذ الهولندي، إن الأنباء الواردة بخصوص التعويم الجزئي لسفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس طيبة، لكن استكمال العملية لن يكون أمرا سهلا.

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وفي تصريحات للإذاعة العامة الهولندية اليوم الإثنين، ذكر بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس"، الشركة الأم لشركة "سميت سالفدج" التي تساعد في جهود تحريك السفينة الجانحة، أن قاطرة جديدة ستصل وسيجري ضخ المياه أسفل مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها بشكل كامل.


وأضاف بيردوفسكي أنه إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض حمولة السفينة.


وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة قناة السويس، أن عملية إعادة تعويم "إيفر جيفن"  قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الإثنين.


وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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