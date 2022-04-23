السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 23-04-2022 05:55 م

الاتحاد الأوروبي : اتفاق لمحاربة خطاب الكراهية على الانترنت

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الوكيل الاخباري - توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، اليوم السبت، يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.

وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا فيسبوك سابقاً، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

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