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السبت، 08-05-2021 11:25 ص

الاتحاد الأوروبي: طرد فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس مقلق

جراح


الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن طرد السلطات الإسرائيلية عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس الشرقية أمر غير قانوني يثير القلق الشديد ويؤدي إلى تأجيج التوترات.

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وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، في بيان بشأن تصاعد التوترات والعنف في القدس "إن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد"، مضيفا "هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات على الأرض".


وتابع ستانو "على مدى الأيام الماضية، تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، بشكل خطير، وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في جبل الهيكل/الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى"، مشددا على "أن العنف والتحريض أمر غير مقبول ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف".


ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل واحترام الوضع الراهن".


ونوه ستانو إلى أنه "يجب على القادة السياسيين والدينيين والمجتمعين من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب".


وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في حي الشيخ جراح شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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