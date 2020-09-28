الاتحاد الأوروبي للبنان: الحكومة مقابل المال

الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الأوروبي الاثنين إنه يشعر بخيبة الأمل والقلق بسبب استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف، وحث التكتل لبنان على تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.



وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن التكتل ينظر "بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والملابسات التي أدت إلى قراره".

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وأضاف "على القيادات في لبنان التوحد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة ... التشكيل السريع للحكومة سيكون ضروريا أيضا للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولي".



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في وقت سابق اليوم تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يخص الأزمة اللبنانية، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة.



من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة بلبنان يعني أن الأحزاب السياسية ارتكبت "خيانة جماعية"، لكنه أكد أن فرنسا ستبقى إلى جانب البلد لمساعدته في الخروج من الأزمة التي يمر بها".



المصدر : روسيا اليوم

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