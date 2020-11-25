الاتحاد الأوروبي : نحذر من التداعيات الإقليمية للنزاع في إثيوبيا

الوكيل الإخباري - دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، لوقف الصراع في إثيوبيا بين الجيش الحكومي وقوات إقليم تيغراي، محذرا من أنه يزعزع بشكل خطير استقرار منطقة شرق إفريقيا.

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وقال بوريل في بيان صدر عنه في وقت متأخر الثلاثاء: "لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن تزايد العنف الذي يستهدف جماعات عرقية، وسقوط عديد من الضحايا ووقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".



وتصف إثيوبيا الصراع بأنه مسألة داخلية تتعلق بإنفاذ القانون، وهو موقف أكده رئيس الوزراء أبي أحمد في بيان يوم الأربعاء، حيث قال: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".



ولقي مئات الأشخاص مصرعهم منذ بدء الصراع، في الرابع من نوفمبر ، كما فرّ أكثر من 41 ألف لاجئ إلى السودان وسط تقارير تفيد باستهداف مليشيات للمدنيين.



وأطلقت قوات تيغراي صواريخ على إريتريا المجاورة، فيما تم سحب الجنود الإثيوبيين من بعثات حفظ السلام في الصومال وجنوب السودان.



وفي الصومال، قامت إثيوبيا بنزع سلاح عدة مئات من العناصر المنحدرين من تيغراي في قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي تقاتل المسلحين المرتبطين بـ"القاعدة". وقال مصدر دبلوماسي وأمني لوكالة "رويترز" إن ثلاثة جنود من تيغراي أعيدوا إلى بلادهم من قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

المصدر : روسيا اليوم

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