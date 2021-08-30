الاتحاد الأوروبي: نحشد التعاون الدولي للتعامل مع الوضع في أفغانستان



الوكيل الاخباري - قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يحشد التعاون الدولي وعلى وجه الخصوص الدول المجاورة لأفغانستان، للتعامل مع الوضع هناك بما في ذلك القضايا الإنسانية والأمنية والهجرة.



ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية الرسمية، عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، اليوم، ان "الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات أخيرا مع إيران وباكستان، حول كيفية تكثيف التعاون للتعامل مع الآثار الناجمة عن الأزمة في أفغانستان".

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